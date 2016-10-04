Минфин предлагает максимально увеличить секретные расходы бюджета

Поправки российского Минфина в бюджет 2016 года предусматривают увеличение расходов по закрытой части (секретные и совершенно секретные ассигнования) почти на 680 миллиардов рублей, или 22% от общих расходов.

Это максимальная цифра в истории современной России. Львиная доля засекреченных расходов приходится на «национальную оборону». Но есть секретные статьи и в затратах МВД, экономики, здравоохранения, даже образования и культуры.

При этом расходы по открытой части федерального бюджета сократятся на 374 миллиарда рублей. Ряд министерств лишатся части расходов: Минэкономразвития – 38%, Минтранс - 12%, Минпромторг и Минсельхоз - 10%, Минобрнауки - 4,9%, Минздрав - 4,7%. Такие цифры приводятся в законопроекте, опубликованном на официальном портале нормативных актов.

Общие ассигнования планируется увеличить на 300 миллиардов рублей — до 16,4 триллиона.

Ранее сообщалось, что дефицит российской казны в текущем году составит 3,03 триллиона рублей, или 3,7% ВВП. Годом ранее дефицит бюджета составил 2,6%.





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