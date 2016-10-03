Сбербанк не проиграет от более дешевых потребительских кредитов

Сбербанк снизил ставки по кредитам. Минимальный процент по потребительскому займу под поручительство теперь составляет 13,9 процентов годовых. Такой же кредит без обеспечения – на один процент дороже. В нынешней ситуации брать любые кредиты очень опасно, и это должен понимать каждый россиянин — такое мнение высказал в эфире Радио «Комсомольская правда» директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Для тех людей, кто все еще берет потребительские кредиты, снижение их стоимости – это хорошо. Однако ему предшествовало снижение процентной ставки по депозитам. Сбербанк оставляет достаточно высокую маржу между теми деньгами, которое дает ему население на депозит и теми деньгами, которые он дает населению в виде ипотечных и потребительских кредитов», — утверждает Делягин.

Экономист отметил, что при этом официальная ставка по кредитам примерно вдвое повышает уровень инфляции.

«Для основного населения людей она является непосильной. В условиях не просто снижения уровня, а роста неопределенности, потребительский кредит, на мой взгляд, является крайне опасной вещью», — уверен эксперт .