Казахстан опередил Россию в привлечении исламского финансирования

Казахстану быстрее других стран СНГ удалось приблизиться к системной работе с исламским финансированием. Казахстанский Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) стал первым в СНГ государственным инвестиционным институтом, который удостоился престижной премии Global Islamic Finance Award за вклад в развитие исламских финансов в регионе - сообщили в пресс-службе МФЦА. Премию управляющему МФЦА Кайрату Келимбетову вручил заместитель министра финансов Индонезии, председатель Агентства по вопросам фискальной политики Суахасил Назар, которому руководитель МФЦА рассказал о большой работе по созданию международного финансового центра в Астане. Эта системная работа и была удостоена награды.

Казахстан становится финансовым центром

Создание МФЦА началось больше года назад, когда финансисты и законодатели в Казахстане начали разрабатывать законодательные акты, которые позволили бы создать для работы резидентов финансового центра - крупных финансовых и инвестиционных компаний - благоприятные условия. Под этим понимается освобождение от налогов на несколько лет, отсутствие административных барьеров, а главное, работа по нормам британского права. Последнее стало мощным стимулом для инвесторов, которые доверяют английскому праву.

Основными направлениями работы финцентра станет привлечение в страну инвестиций через развитие рынка капитала (выпуск государственных ценных бумаг, IPO и SPO квази-государственных и частных компаний, и прочее), управление активами (госфондами, в том числе Национальным резервным, пенсионным, страховым) и частное банковское обслуживание (private banking). Большая работа будет проведена по привлечению исламского финансирования в Республику.

«Индонезия представляет серьезный интерес для МФЦА в свете активного развития рынка исламских финансовых технологий и стартапов в стране, в результате которого она стала второй по величине в АСЕАН после Сингапура. И наше сотрудничество в этом направлении может стать ключевым фактором для развития исламского финансирования в Казахстане», – отметил Кайрат Келимбетов.

Исламское финансирование – один из самых быстрорастущих рынков, который функционирует в 75 странах мира и включает в себя около 300 исламских банков. По оценкам Standard&Poor's, объем выпущенных в 2016 году исламских облигаций «сукук» составляет от 50 до 55 млрд долларов. «По нашим оценкам, на конец 2015 года исламские финансовые активы составили US $2,1 трлн по сравнению с более чем US $7 трлн общего объема ВВП экономике стран Персидского Залива», – говорится в отчете S&P. Исламское финансирование строится на прозрачной системе кредитования, исключает выдачу денег под проценты, под необеспеченные активами проекты, предполагая совместное создание предприятий с последующим равноправным разделением не только прибыли, но и рисков.

А как у нас?

Для привлечения в страну на системной основе средств исламских банков требуется внести изменения в законодательство, что Россия, например, в отличие от Казахстана, до сих пор не сделала. Даже при том, что из-за санкций для российских компаний закрыто финансирование западных банков, мы пока не приблизились к созданию условий для привлечения инвестиций от арабских и азиатских банков.

Россия пытается работать с исламскими банками с 2005 года, для чего также планировала создание международного финансового центра, но этот проект в полной мере не реализован в том числе из-за законодательных барьеров. «Россия долгие годы не занималась диверсификацией своих инвесторов и ориентировалась исключительно на западные рынки капитала, - заявила РБК эксперт по арабским рынкам капитала Альмира Нагимова. - В итоге оказалась проигравшей стороной: на фоне санкций прямые иностранные инвестиции в страну сократились на рекордные 92% от прежнего объема».

Между тем, успешность отдельных проектов говорит о больших перспективах в работе с исламскими банками. Например, в 2008 году в рамках соглашения между Министерством экономики Республики Татарстан и компанией Turkapital было создано ЗАО «Кувейтско-Татарстанская инвестиционная компания». Глава Татарстана Рустам Минниханов объяснил особый интерес к исламскому финансированию тем, что этот сектор на сегодняшний день является одним из самых быстрорастущих в мире с ежегодным приростом на 15-20%. В 2010 году появилось первое совместное предприятие России и Исламского банка развития – Татарстанская международная инвестиционная компания, а в 2011-м казанский АК БАРС Банк успешно разместил средства синдицированного финансирования, привлеченного в рамках исламской сделки мурабаха на сумму 60 млн долларов.

Сейчас интерес в исламскому финансированию проявил и «Сбербанк», который уже этой осенью намерен провести в Татарстане пилотные сделки по правилам исламского банкинга. «В России более 20 млн человек исповедуют ислам и мы как банк, как основной банк, основа российской банковской системы, должны думать о том, каким образом предоставить наиболее комфортные условия для всех наших клиентов, в том числе для тех клиентов, которые исповедуют ислам», — заявил в ходе экономического саммита "Россия — исламский мир: KazanSummit» в мае этого года первый заместитель председателя правления «Сбербанк» Максим Полетаев.

А у соседей?

Ряд проектов в рамках исламского финансирования реализованы также в Азербайджане и Кыргызстане. В последнем ОАО «ЭкоБанк» ведет кредитование без взимания процентов в соответствии с правилами исламского финансирования. В Азербайджане «Ковсар Банк» первым внедрил некоторые виды операций исламского банкинга, но все же, согласно местному законодательству, является традиционным банком.

«Несмотря на то, что в Азербайджане ещё с начала 90-х годов активизировали свою деятельность зарубежные компании из мусульманских стран, а также существовали все предпосылки для развития исламского банкинга, включая содействие Исламского банка развития, тем не менее, до сих пор исламский банкинг представлен лишь отдельными филиалами», - считает аспирант кафедры Микроэкономики Финансовой Академии Мадина Калимуллина.

Казахстан же стал первой страной в СНГ, которая сумела провести серьезную законодательную реформу, придав закону об МФЦА статус конституционного. Это означает, что местные органы власти не смогут вмешиваться в работу финцентра, а решения лондонского суда не могут быть отменены и Верховным судом Казахстана. Именно это вселяет уверенность в зарубежных инвесторов. В частности, на встрече с Кайратом Келимбетовым председатель Управления финансовых услуг Инднезии Мулиаман Хадад выразил готовность индонезийской стороны к тесному взаимодействию с МФЦА. Подтверждением этих намерений стал подписанный Меморандум о взаимопонимании, который позволит сторонам в дальнейшем осуществлять обмен опытом и информацией по развитию нормативно-правовой базы финансового центра

Справка

Основным принципом исламского финансирования является запрет взимания ссудного процента в любых его формах, поскольку это запрещено Кораном. Такой запрет называется «риба», целью введения которого является недопущение ростовщичества. Также исламская модель финансирования предполагает распределение риска и вознаграждения между инвестором и пользователем средств. Принципы исламского банкинга предполагают, что экономические выгоды предприятия должны распространяться на такие цели, как общественное благосостояние, обеспечение полной занятости населения и т.п. То есть целью работы исламского банка не является просто погоня за прибылью - ведь получение дохода только за счет предоставления ссуды и взимание процента запрещено законами Шариата.