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//Экономика

Медведев уверен: рост российской экономики начнется с 2017 года

1 октября 2016, 11:54 [ «АН-онлайн» ]

Медведев уверен: рост российской экономики начнется с 2017 года
фото: globallookpress.com

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что благодаря мерам, которые принимают власти, рост российской экономики постепенно начнется с 2017 года, начнется рост валового внутреннего продукта (ВВП).

По прогнозу главы правительства, в конце текущего года негативные тенденции в экономике России исчерпают себя. "Уже в начале следующего года мы выйдем на относительно небольшие параметры экономического роста", — сказал Медведев в интервью Первому каналу.

Премьер привел пример положительных моментов в экономике: низкий государственный долг, значительные объемы золотовалютных резервов, сопоставимые с первой десяткой стран мира, снижение инфляции, "рост цен не такой, как был последние десятилетия". "И, возможно, по итогам этого года мы выйдем на самую низкую инфляцию за всю новейшую историю, что позволяет рассчитывать и на дальнейшее экономическое развитие", - сказал Медведев.

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