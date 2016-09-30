Греф считает, что никакого восстановления экономики нет и не предвидится

Восстановления экономики страны не происходит и не предвидится, считает штатный пессимист российской власти Герман Греф – глава Сбербанка России. Если падение ВВП по итогам года составит 0,6%, это будет успех.

Об этом он говорил сегодня на экономическом форуме Сочи-2016, где уже отметился бывший глава Минфина Алексей Кудрин предложением о заморозке реализации президентских майских указов. А его преемник Силуанов назвал бюджетный пирог России диетическим.

Греф считает, что экономика страны выходит из рецессии, как это и ожидалось, однако без проведения срочных реформ, особенно в части увеличения налогообложения, придётся в следующие годы выполнять те же задачи с помощью «шоковой терапии».

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, принятому до 2019 года, экономика России будет расти в 2,5 раза медленнее мировой, даже если цены на нефть поднимутся до 55 долларов за баррель.

Читайте также:

Греф: положительная динамика на рынке нефти продлится недолго

Греф рассказал о продолжении банковского кризиса в России