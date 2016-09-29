Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил, что готовит судебный иск о принудительном взыскании с российской компании "Газпром" 3 миллиардов долларов, об этом сообщил глава комитета АМКУ Юрий Терентьев.

В настоящее время украинская сторона готовит техническую основу иска: оформляются все документы, связанные с его подачей, которая состоится, предположительно, в следующую среду.

В 2015 году АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85,86 миллиарда гривен (1 гривна = 1,45 рубля) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа, и этот штраф "Газпром" должен был оплатить до 12 апреля 2016 года. Иск вызвал в "Газпроме" сильное удивление, поскольку с Украиной компания никакого бизнеса не ведет: газ на западной границе России передается "Нафтогазу".

Ранее "Газпром" обжаловал штраф в украинском суде, но иск был возвращен компании без рассмотрения.