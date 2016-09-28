Минфин не исключил риск роста цен на бензин и дизтопливо

Замглавы Министерства финанстов РФ Илья Трунин в кулуарах конференции "Нефть и газ Сахалина" высказал мнение о риске роста цен на автомобильное топливо. По словам замминистра, стоимость бензина и дизтоплива может подняться в случае принятия решения о дополнительных изъятиях в бюджет за счет акцизов в 2017 году.

"Дополнительное повышение нагрузки через акцизы плюс снижение экспортной пошлины на нефть — это серьезный риск роста цен", - цитирует Трунина РИА Новости. Он рассказал, что есть предложение получить дополнительно 150 миллиардов рублей за счет НДПИ и 50 миллиардов через акцизы на автомобильное топливо. По мнению финансиста, "чересчур сильно повышать акцизы не стоит".

Напомним, правительство обсуждает возможность получения дополнительных налогов от нефтегазовой отрасли. Один из вариантов предусматривает изъятия как за счет НДПИ, так и за счет увеличения ставок акцизов на топливо в 2017 году.

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