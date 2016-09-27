Минфин пока не собирается вводить акциз на газировку

Российским Министерством финансов было принято решение временно отложить введение акцизных сборов на сладкие напитки - соки, газировку и питьевые йогурты.

Представитель ведомства сообщил, что введение акциза было отложено в связи с его возможным негативным влиянием на отрасль в кризисный период. Однако это является временным решением, и после стабилизации экономической ситуации в стране акцизный налог будет введен, поскольку это является “бюджетной необходимостью”. Так, Минфин предполагает, что введение акциза в размере 5 рублей за литр позволит пополнить бюджет страны на 80 миллиардов рублей.

Однако производители сахоросодержащих напитков считают, что введение акциза негативно скажется в целом на отрасли. По их мнению, подорожание продукции приведет к спаду продаж, как минимум, на треть.

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