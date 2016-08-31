Введение акциза на газировку не приведет к улучшению питания россиян

Минфин предложил ввести акциз на сладкие напитки со вкусовыми и ароматическими добавками. Налог составит пять рублей на литр газировки. Считается, что такие меры увеличат поступления в федеральный бюджет на 25 миллиардов рублей в год. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков.

«Безусловно, на потребителе акция отразится повышением цены. Вообще, достаточно странная политика, когда акциза повышается именно на потребительские товары. Странно, что проблема повышения бюджета решается за счет потребителя, а не за счет таких отраслей, как нефтяная, газовая, добыча природных ископаемых», - сообщил эксперт.

Социолог отметил, что сейчас правительство России закрывает глаза на развитие промышленности и ищет доход в кармане граждан.

«Разговоры о том, что сладкие напитки вредны для здоровья и их потребление надо снижать, содержат долю лукавства. Сладкие напитки могут приводить к нарушению обмена веществ в случае чрезмерного потребления. Если злоупотреблять и другими продуктами, можно так же нанести вред своему здоровью», - добавил Аншаков.

Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил, что правительство обсуждает возможность повысить акцизы на вредные продукты.