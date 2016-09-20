Озвучена стоимость новой ветки екатеринбургского метро
20 сентября 2016, 20:26 [ «АН-Екатеринбург» ]
Накануне глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб рассказал, во сколько обойдется строительство новой ветки метро. Стоимость проекта в два раза превышает годовой бюджет города и составляет 65 миллиардов рублей.
«Метрополитен – это многолетняя боль горожан, мы это обсуждаем, имеем трассировки, большое желание, но не имеем пока собственных возможностей. И тут дело даже не в городском и областном бюджете, потому что нужно федеральное плечо. Я уже назвал цифру – порядка 65 миллиардов рублей», – заявил Александр Якоб в эфире телепрограммы «Открытая студия».
В настоящее время годовой бюджет Екатеринбурга составляет всего 32 миллиарда рублей. Напомним, что обсуждение этого проекта возобновилось в связи с приближением празднования 300-летнего юбилея города. Екатеринбург отметит свое 300-летие уже в 2023 году, а Нижний Тагил – на год раньше, в 2022 году.