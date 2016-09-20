ЦБ в скором времени заставит бюджетников пользоваться национальной картой «Мир»

Центробанк намерен в скором времени заставить бюджетников пользоваться национальной платежной картой «Мир».

Банк России обяжет банки снабдить картами «Мир» клиентов, получающих средства из бюджета и внебюджетных госфондов – пенсионного, социального страхования, обязательного медицинского страхования.

ЦБ нашел способ подтолкнуть бюджетников расплачиваться только картой «Мир». По информации газеты «Ведомости», с 1 января 2018 года все операции по счетам, на которые поступают средства из бюджета, будут осуществляться только с помощью этой карты.

Банки и сейчас обязаны зачислять средства таких клиентов на счета, к которым привязана карта «Мир», но до сих пор банки не торопились выпускать карты. К их эмиссии не приступили ни Сбербанк, ни банки группы ВТБ.

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