Средства резервного фонда могут иссякнуть уже в этом году

Источник, близкий к Министерству финансов, сообщил, что средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году или в начале будущего года.

Власти могут начать тратить средства из Фонда национального благосостояния уже в 2017 году, если приватизация не случится в запланированном объеме и деньги в Резервном фонде иссякнут, передает ТАСС данные источника. Он заметил, что правительство не отказалось от идеи использовать ФНБ.

Минфин РФ заметил, что Резервный фонд за август текущего года снизился на 18,4% - до 2,09 трлн руб., а ФНБ сократился на 2,5% и теперь составляет 4,719 трлн руб.

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