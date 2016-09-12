Российские предприятия становятся банкротами с ужасающей скоростью

Новая волна банкротств предприятий нарастает в России.

Об этом сообщает "Независимая газета" со ссылкой на специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Согласно их данным, в июне обанкротились почти 1150 предприятий, а это немногим меньше пиковых кризисных значений.

Также растет просроченная задолженность по зарплатам, и в некоторых регионах она увеличилась в разы.

Из отчета ЦМАКПа следует, что в РФ каждый месяц банкротится около 1000 предприятий. За второй квартал 2016 года в стране зарегистрировано 3166 банкротств предприятий.

Предприятия, которые пока только балансируют на грани банкротства, не погашают кредиты вовремя и задерживают сотрудникам зарплаты.