Минфин хочет серьезно сократить военные расходы

Министерство финансов РФ предлагает в ближайшие три года сократить военные расходы на 6%.

Предполагается, что таким образом удастся сэкономить в 2017 году в номинальном выражении около 190 млрд рублей. Как сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на федеральных чиновников, речь идет обо всех расходах по статье "национальная оборона". Интересно, что именно на эти цели в текущем году будет выделено 3,157 трлн руб.

Согласно данным газеты, в Минобороны уже осведомлены о возможности сокращения расходов. Основное внимание при таком исходе будет уделено оптимизации трат на приобретение и разработку вооружения, а также строительство.

Читайте также:

В России стартует новая пенсионная реформа

Помощник Путина требует, чтобы налоги постоянно понижались



