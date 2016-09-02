В России стартует новая пенсионная реформа

Власти Российской Федерации планируют заморозить накопительную часть пенсии на три года, так как, по словам вице-премьера Ольги Голодец, на это время в бюджете Минфином не доведены трансферты на накопительную пенсию.

Вице-премьер России сообщила, что в бюджете полностью учтена индексация пенсий и все выплаты по социальным пенсиям, а также то, что рост пенсий будет проведен в полном объеме. В настоящее время прорабатываются предложения по реформированию российской пенсионной системы. ЦБ РФ настаивает, чтобы взносы граждан формировались самими гражданами, а не в рамках обязательных государственных взносов. Проект новой пенсионной системы планируется представить для обсуждения осенью этого года.