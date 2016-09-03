Россия не планирует строить газопровод по дну Черного моря через Болгарию

Никаких обсуждений по поводу строительства газопровода по дну Черного моря, через Болгарию, не ведется. «Южного потока» нет, сообщил Александр Новак, министр энергетики Российской Федерации.

Если Болгария выражала надежду на то, что замороженные проекты по энергетике могут быть восстановлены, то с российской стороны никаких предпосылок к этому нет. Александр Новак подчеркнул, что вопрос «Южного потока» совершенно не обсуждается ни на каком уровне.

Ранее болгарский премьер-министр заявил о том, что в будущем возможно создание рабочих групп, которые будут рассматривать вопрос по восстановлению работы над энергетическими проектами. Тем не менее, официально никаких конкретных запросов и предложений от болгарской стороны не поступало.

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