Башкирская нефть и русская рулетка

Известная нефтяная компания «Башнефть» снова напомнила о себе. Оно и понятно: вокруг этого углеводородного монстра до недавнего времени было переплетено столько страстей, что будь жив Шекспир, он наверняка создал бы самое выдающееся в своей жизни драматическое произведение. Типа «Ромео и Башнефть».

Качайте, Шура, качайте!

Как катализатор, «Башнефть» за относительно короткий срок притянула к себе самые низменные человеческие устремления.

Сенатор и миллиардер Изместьев в тени нефтемонстра умудрился постепенно организовать убийства целой группы чиновников и менеджеров.

Перестал быть сенатором, миллиардером и уважаемым человеком. Стал душегубом получил пожизненный срок.

Крепкая башкирская семья Рахимовых тоже дала трещину из-за «Башнефти». Папа Рахимов, он же тогда – президент Башкирии так старался не замечать усилия своего сына Урала по полному отжать акции «Башнефти» к остальным своим игрушкам (читай – всего, что представляло в республике хоть какую-то ценность. – АН), что не заметили, как сынок оказался в бегах и международном розыске. Теперь где-то в Австрии играет в те «кубики», которые массово успел вывезти из негостеприимной Башкирии. Думаю, не голодает.

Миллиардер Евтушенков решил облагородить свою «Систему» (а заодно и личные счета. – АН) тоже за счёт «Башнефти». Тряхнул мошной. Оформил сделку. Банкет организовать не успел: велели всё вернуть «взад».

Скорее всего Евтушенков не понял, что Президент решил в режиме «он-лайн» показать всем, что известная грабительская приватизация «по Чубайсу» очень даже легко поддаётся пересмотру и «Башнефть» стала первой лакмусовой бумажкой в этом показательном процессе.

Евтушенков потерял бабло, чуть-чуть нюхнул следственные коридоры. Уверен, Изместьев, если бы мог, отдал бы все свои миллиарды , чтобы оказаться хотя бы на его месте. Увы, «Башнефть» как ведьма Бастинда свои жертвы не отпускает.

Выходят на арену силачи

И тут появляется самый крутой сегодня в России былинный углеводородный молодец – «Роснефть».

Её глава Игорь Сечин обратился к добродушному медведевскому кабинету за разрешением «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти» за $ 5 млрд. с премией к рынку. Но…

Возбудился и Российский фонд прямых инвестиций, чьи сторонники тоже топчутся в приёмной первого «вице» Игоря Шувалова, который отвечает в России за приватизацию (куда же без него! – АН). РФПИ тоже хочет кусочек, вернее, литрушку-другую от «Башнефти». Ни РФТИ, ни, естественно, наученный горьким опытом скупок квадратных километров жилья г-н Шувалов комментировать что-либо не стали.

Битва железных канцлеров

Однако список желающих повесить вывеску «Башнефти» именно на свой офис, этими игроками не ограничивается.

Малоизвестная «Татнефтегаз» вообще сделала ход конём, попросив напрямую…президента Путина передать ей в управление на 10 лет весь госпакет «Башнефти» взамен на $ 6 млрд. Смело. Но недальновидно: никто и ничего не передал, скорее и не передаст. Да и «Роснефть» не дремлет.

Фонд с упругим названием «Энергия» тоже не прочь прибрать башкирского многострадального монстра под свое отеческое крыло. Правда, о деталях не распространяются. А чего тут много говорить? В «Башнефти» много нефти, значит – башлей. Все остальное – ерунда.

И все же, из всего перечня желающих патронировать скандальные башкирские углеводороды, Игорь Сечин сегодня самый реальный игрок. Этакий Илья Муромец. Богатырь. Спаситель России и ее нефти.

Правда, на конкретное предложение президента «Роснефти» президент всея России ответил пока конкретным молчанием. Молчит и его пресс-секретарь. Зато вышел в эфир пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. На просьбу прокомментировать инициативу своего босса и сообщение на эту тему агентства «Bloomberg» он ответил хорошо и просто: «Мы бред не комментируем»…

Кого и что он имел в виду, наблюдатели пока не поняли.

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