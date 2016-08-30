Минфин России предложил снова повысить цены на водку

Минфин Российской Федерации предложило повысить минимальную розничную цену на водку до 197 рублей. Эта информация опубликована на сайте нормативных правовых актов в разделе об изменениях в приказах.

В документе отмечается, что минимальная цена у производителя при этом составит 177 рублей за бутылку объёмом 0,5 л, а оптовые покупки обойдутся в 180 рублей, - соответственно, в розничную продажу бутылка попадет по цене 197 рублей. На данный момент проект находится на стадии обсуждения.

Цены на водку повышались с 13 июня 2016 года: минимальная розничная цена за бутылку емкостью 0,5 литра поднялась на 5 рублей – до 190 рублей.