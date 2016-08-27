Инвестор АВИСМА вложит 1,3 миллиарда в тульский завод

Акционер крупнейшего в России производителя титана ВСМПО-АВИСМА Михаил Шелков сообщил о решении вложить не менее 1,3 миллиардов рублей в создание обучающего центра на базе тульского завода "Октава".

На базе завода "Октава" госкорпорацией "Ростех" реализуется проект креативного индустриального кластера‎, где и будет создан обучающий центр, инвестором которого станет Михаил Шелков.

Щелков уже подсчитал, что площадь цехов завода, производящего звукотехническое оборудование – 42 тысячи квадратных метров, а ремонт одного кв. метра будет стоить порядка около 30 тысяч рублей. При этом само производство будет вынесено за предел города. В просторных заводских цехах планируют разместить не только учебный центр, но и детский технопарк "Кванториум", где детей будут обучать работе с компьютером и робототехнике.

Проект начнут реализовывать с сентября следующего года.