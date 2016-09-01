Олег Валенчук: Новый закон будет решать проблемы садоводов комплексно

30 августа премьер-министр Дмитрий Медведев внес в Госдуму РФ законопроект «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве». 18 августа этот документ одобрило Правительство Российской Федерации.

Закон разработан в интересах 60 млн. россиян, у которых есть дачные хозяйства, считает Дмитрий Медведев. По мнению премьер-министра, новый документ устранит противоречия в законодательстве, которые затрудняют работу СНТ и усложняют жизнь садоводам. Дмитрий Анатольевич выразил надежду, что законопроект будет более понятным, а с другой стороны, более реалистичным, прежде всего, с точки зрения правоприменения.

Поддержал новый закон о садоводстве и председатель Союза Садоводов России, депутат Госдумы РФ Олег Валенчук, с которым Дмитрий Медведев встретился 22 августа в Курске.

- Нынешнее законодательство, регулирующее садоводство и огородничество, на протяжении пары десятков лет было неизменным, — отмечает Олег Дорианович. — Объективно оно значительно устарело. Только в конце июня этого года нам удалось в третьем чтении принять поправки в существующий федеральный закон от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Это пока точечные изменения.

Новый же законопроект комплексно упорядочивает взаимоотношения внутри садоводческих товариществ. Основная его идея заключается в установлении прозрачного порядка и для садоводов, и для органов власти, и для организаций, с которыми сотрудничают товарищества. Мы поддерживаем эту инициативу. В дальнейшем нам предстоит большая работа, чтобы все те пожелания, которые высказывают садоводы, были учтены.

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