Умная голова на идеальном теле
№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Беседовала Татьяна МЕДВЕДЕВА ]
Прима Большого театра России, мировая знаменитость, обладательница «балетного «Оскара» – приза «Бенуа де ля данс». Ее талантом восхищаются Михаил Барышников, Ролан Пети, Ив
– ВАС называют любимой балериной Михаила Барышникова. Какие отношения вас связывают?
– Барышников – мой кумир с детства. В 2000 г. Мариинка приехала на гастроли во Францию. Мы готовились к выступлению в Версале. На генеральную репетицию, где я танцевала
– Выходит, что Барышников увидел Вас один раз на репетиции и даже не был с Вами лично знаком, когда протежировал Вас. Когда же вы встретились?
– У Михаила такой стиль поведения – он может прийти на спектакль, но никогда не заходит за кулисы. А если ему
– Вас три раза приглашали в Большой театр, и только на четвертое приглашение Вы ответили согласием. Почему?
– Я думаю, что просто дозревала. Мне было 17 лет, когда меня первый раз позвали в Большой. Я ни физически, ни технически не была готова перейти сюда. Думаю, что я правильно сделала, и не жалею, что много лет проработала в Мариинском театре. Я пришла в Большой театр уже готовой звездой, а не девочкой, которую еще нужно многому учить.
– Ваши друзья – представители элиты общества?
– Общаться с балеринами было престижно во все времена. Мои поклонники и друзья – обеспеченные люди. Но мне бы не хотелось говорить на эту тему. Скажу только, что всегда сталкиваюсь с огромным уважением к своей профессии и слышу много добрых слов даже со стороны людей, далеких от балета. Балерин уважают, потому что все понимают, какой это честный и тяжелый труд.
– У Вас изумительно красивое тело, как пишут критики, «тело – божественно приспособленное для балета». Как Вы ощущаете свою телесную одаренность?
– Имея тело и организм, идеально подходящие для балета, мне все время нужно думать головой. Ведь каждый шаг в пустоту – это либо травма, либо движение, которое выглядит смешно, некрасиво, неуклюже. На идеальном теле все огрехи, неточности очень заметны. Поэтому главное, что от меня требуется, – работать головой.
– Чтобы поддерживать форму, Вы придерживаетесь определенной диеты?
– Я непривередлива. Могу есть все. Получаю удовольствие и от изысканной кухни, и от простого домашнего бутерброда. Видимо, сказывается спартанское воспитание – когда я училась в Киевском училище и жила в интернате, в столовой нас кормили не очень вкусно. И чаще мы сами готовили – собирали продукты, у кого что было, и устраивали «пир».
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес