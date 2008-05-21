Артист, родившийся в опилках

МСТИСЛАВ Запашный с завидным упорством всю жизнь брал препятствие за препятствием. И когда девятилетнего акробата Славу хотели вместе с братом исключить из цирковой программы, потому что они были слишком юными. И когда в конце 50-х, упав с 18-метровой высоты, он все-таки вернулся в цирк. А еще, когда наперекор профессиональным мастерам, утверждавшим, что невозможно на скачущих животных выполнять подобные трюки, в 1964 г. все же появился уникальный номер акробатов Запашных на лошадях.

Знаменитый «гладиатор» дореволюционного цирка, ученик Поддубного Михаил Запашный мечтал, чтобы жизнь его детей не была связана с цирком. Не получилось - знаменитая династия Запашных в этом году отмечает свое 125-летие. Когда у артистов цирка появляется ребенок, то так и говорят: он родился в опилках. То есть дальнейшая судьба его фактически предопределена: на арену. И Мстислав Запашный, выходит, родился в опилках, и его четыре брата, и сестра, и их дети и внуки.

Своими воспоминаниями о друге делится народный артист СССР, клоун Олег Попов:

- Более 30 лет назад в СССР выпускались сигареты «Ароматные». А в Киеве они назывались «Запашни». На первые гастроли в Канаду Мстислав Запашный взял с полсотни пачек этих сигарет - для сувениров. Выступления проходили в Ванкувере, где проживала огромная украинская диаспора. Поэтому все гастрольные дни цирк гудел на «мове». Однажды за кулисы пришел один гарный хлопец из местных, чтобы поближе познакомиться с дальними родственниками из «совка». И тут же спрашивает: «Ну как у вас, все very good?» А Запашный ему в ответ конечно же презентует одну из своих пачек сигарет. Когда эмигрант прочитал название, надо было видеть его лицо: «Как! Вы не только дрессировщик, вы еще и владелец табачной фабрики! Фантастика!» В жилах Запашного течет украинская, немецкая, русская кровь. Отсюда и имена в династии - Борис, Вальтер, Мстислав, Игорь, Сергей, Нина, Эдгард, Аскольд.

Рассказывают, что мать Мстислава Запашного была вообще фантастической женщиной. Во время войны, пока отец был на фронте, одна подняла пятерых детей, продолжая работать в цирке. Она моталась по всему Союзу. Потом пришла похоронка на отца. Но мама не поверила. Продала за эти годы все, что можно, а костюм отцовский сохранила на память. И 10 мая 1945 г. во время выступлений в Одессе из-за кулис с палочкой, хромая, как в кино, появляется Михаил Запашный. Оказывается, его так контузило, что на полтора года отшибло память.

Тогда Мстиславу только исполнилось семь лет. Было голодно. Вот он с братьями и начал потихоньку делать акробатические номера. Мстислав с пяти лет начал работать на манеже цирка. Его ежедневные в то время тренировки объясняют его и теперешнюю хорошую физическую форму.

Мстиславу Запашному подчинялись тигры и слоны. Он делал головокружительные, сложнейшие и удивительно красивые номера едва ли не во всех городах мира. Он - акробат, укротитель хищников, режиссер и сценарист, автор многих номеров и аттракционов.

Желаем Мстиславу Михайловичу Запашному всего доброго, крепкого здоровья и долгих лет жизни.

P.S. 20 мая в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре состоялось грандиозное чествование Мстислава Запашного. Полный зал зрителей вместил родственников, друзей и коллег юбиляра. Лично поздравить Мстислава Михайловича приехал министр культуры России Александр Авдеев. Также на манеж вышли семь внуков Запашного, а сын Мстислав выступил с аттракционом «Триумф 21 века», где тигры работают на больших зеркальных шарах.

Запашный-старший после долгого перерыва сам вошел в клетку!