Эдда (Евдокия) Урусова

СВОИМ дворянским происхождением Эдда Юрьевна никогда не кичилась. В советское время такое следовало скрывать. По линии отца в роду семьи Урусовых, кроме Александра Невского, Дмитрия Донского и высокопоставленных представителей Золотой орды были князья Лопухины, а по линии матери – иностранка, графиня Салиас де Турнемир. За семейным обеденным столом Урусовых в начале века сидели и мирно беседовали родственники – директор Департамента полиции А.А. Лопухин и его шурин (брат жены) член Государственной Думы князь Сергей Дмитриевич Урусов, известный своими либеральными взглядами и выступлениями в Госдуме с разоблачением деятельности этого самого Департамента полиции. К тому же в этот период конвент русских масонов избрал князя С.Д. Урусова председателем своего Верховного совета, а Департамент полиции России был занят рассылкой циркуляра всем начальникам районных охранных отделений с требованием принять незамедлительные меры к выяснению фактов, свидетельствующих о распространении масонства в России.

Было что скрывать молодой актрисе Эдде Урусовой, которая многого достигла, но могла бы достичь большего, а могла и погибнуть в молодые годы.

Скромная, обаятельная, спортивная девушка, типичная комсомолка, поступила на первый курс студии Ермоловой, из которой позднее возник Театр им. Ермоловой, в 1925 году. Вышла замуж за актера Михаила Унковского. Дед его был прославленным русским адмиралом, капитаном фрегата «Паллада». Дарование Эдды Урусовой было бесспорным, и она с блеском окончила студию.

Эдду Урусову всю жизнь связывала дружба с ее однокурсниками-студийцами – Валерием Лекаревым и Марианной Хорошко (родители автора этого материала). Собирались «ермоловцы» на квартире известного невропатолога академика медицины и профессора В.К. Хорошко, шел 1935 год. Арестами еще не пахло. Молодая актриса была постоянной гостьей в семействе Лекаревых, где только что родился первенец. Частыми гостями в этом доме в Курсовом переулке (Кропоткинская набережная) были Лев Оборин, Давид Ойстрах, Дмитрий Кабалевский, Иван Козловский, Вера Пашенная. И конечно, молодые друзья и подруги мамы по театру Ермоловой: актрисы Вера Левит, Тамара Смирнова, Дина Бамдас, Ольга Валентинова. Но бесспорным лидером была Эдда Урусова, которая выделялась не только величественной осанкой, красотой, статью, талантом, но и образованностью. В ней был врожденный аристократизм, то, что называется породой. Красивейшего тембра голос, прекрасная русская речь. Она была негласным лидером. Об этом вслух не говорили, но признавали безоговорочно. Это она придумала назвать новорожденного в семейст­ве Лекаревых в честь Станиславского. После этого Эдда Урусова была провозглашена «Первой феей» одного из первых сыновей театра.

Ее посадили в 1938 году. Она собиралась ехать с театром на гастроли. Ее сняли прямо с поезда. Муж уже сидел. Очень сильная женщина, умеющая за себя постоять, прошла через Лубянку и Бутырку. Пробыла в лагере и ссылке долгих 17 лет. Работала в Норильском театре вместе с Г. Жженовым и И. Смоктуновским. Лишь в 1956 г. после реабилитации смогла добиться через Министерство культуры, чтобы ее вновь приняли в Театр им. М. Ермоловой. Теперь, когда все осталось позади, можно было не скрывать свое происхождение. Она обижалась, когда ее величали княгиней. Поправляла, говоря, что княгиня – это жена князя, а она дочь князя и потому – княжна.

До последнего дня она была верна профессии. Когда в театре для старейшей актрисы не нашлось работы в новом сезоне, несмотря на физическую слабость актриса стала работать у Бориса Львова-Анохина в Новом драматическом театре. Ее последней ролью стала работа в спектакле «Письма Асперна».

В одном из последних выступлений по поводу своего юбилея она сказала: «Я счастлива, что судьба подарила мне профессию актрисы. Даже в самые суровые годы моей жизни я не расставалась с ней. Я благодарна всем партнерам, без которых я бы не состоялась: Валерий Лекарев, Марианна Хорошко, Николай Макеев, Наталья Архангельская, Всеволод Якут, Владимир Андреев».

Аристократка Эдда Юрьевна Урусова много пережила и видела, беззаветно любила театр и до сих пор остается моей доброй феей.