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С песней по жизни

Замечательная советская певица Валентина Дворянинова отмечает юбилей

№ 14(100) от 03.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]

С песней по жизни

 ТВОРЧЕСКИЙ путь Валентины Дворяниновой начался еще в 1950-е годы. Тогда она приехала в Москву из Одессы и с блеском выдержала конкурс в Мерзляковское музыкальное училище. Через некоторое время ей посчастливилось попасть на работу в хор Большого театра – правда, пришлось чуть-чуть схитрить.

 – Когда я туда первый раз позвонила, – вспоминает она, – меня спросили, какой у меня голос. Я ответила: «Сопрано». На это мне сказали, что им сейчас нужны люди с меццо-сопрано, и отказали. Я не сдалась, позвонила некоторое время спустя… и сказала, что у меня меццо-сопрано! Меня пригласили на прослушивание, я понравилась. Правда, потом в своей хитрости я все же призналась…

 В хоре Большого театра Валентина Петровна проработала до 1957 года. Следующей страничкой в ее жизни стала работа в знаменитом джаз-оркестре под руководством Олега Лундст­рема, где она стала первой солисткой. В 1963 г. Валентина Дворянинова покинула оркестр и стала солисткой Москонцерта. Песни «Как тебе служится», «Облака» и многие другие в ее исполнении стали настоящими шлягерами. Очень полюбилась слушателям «Карелия» («Долго будет Карелия сниться…»). А песню «Линахамари» об одном из портов на севере страны моряки Северного флота признали своим гимном!

 Валентине Петровне удалось поработать почти со всеми «звездными» композиторами тех времен – Андреем Петровым, Яном Френкелем, Аркадием Островским. Валентина Дворянинова была самой первой исполнительницей красивейшей его песни «Калина красная» и знаменитой «Колыбельной» – шлягера всех времен из заставки к передаче «Спокойной ночи, малыши!».

 Одной из самых ярких страниц в творческой жизни Валентины Дворяниновой стала работа на круизных лайнерах Черноморского пароходства. Она побывала в самых разных странах – от Голландии до Австралии. Успех был неизменно огромным. Ей неоднократно предлагали остаться за границей, но Валентина Петровна отказывалась, и сегодня ничуть не жалеет об этом.

 – Я советская певица и останусь ей навсегда, – говорит она. – Публика за границей очень хорошая, но все же не такая душевная, как у нас.

 Сегодня Валентина Дворянинова принимает участие в творческих вечерах, проходящих в Центральном Доме работников искусств, выступает в передаче «Обломовские посиделки» на радиостанции «Говорит Москва». В прошлом году фирма «Мелодия» выпустила диск с ее лучшими песнями. А 12 апреля в ЦДРИ состоится ее юбилейный творческий вечер.

 Желаем Валентине Петровне, чтобы ее замечательное творчество продолжало радовать людей как можно дольше!

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