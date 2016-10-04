Присоединяйтесь! Дарить детям книги стало проще

«Подарим детям мир знаний!» — любимый проект всего редакционного коллектива ИД «Аргументы недели». За 5 лет, благодаря компаниям-партнерам и неравнодушным людям по всей стране, воспитанники детских домов, сельские библиотеки и больницы получили более 30 тыс. книг, 3 тысячи из которых — за минувший сентябрь.

В этом году ребят порадуют бессмертные произведения Марка Твена, Даниэля Дефо, Роберта Стивенсона. Мы не просто дарим книги и рассказываем о каждой из них, но и устраиваем целый праздник — с шарами, театральными представлениями, научными шоу.









По отзывам руководителей детских учреждений, происходит настоящее чудо! Дети, которые до этого не интересовались книгами, начинают читать.

Всего лишь 200 рублей за книгу (по себестоимости, в то время как в магазинах цены на эти книги колеблются от 350 до 600 руб.) — и дети получат замечательный подарок от вашего имени.



Все заботы по доставке и вручению подарков редакция берёт на себя. Мы расскажем, кому и как были доставлены книги. Если вы перечисляете средства от имени организации, пришлём необходимые бухгалтерские документы.

По всем вопросам звоните нам по телефону: 8(495) 980-45-60 доб. 2-44 или напишите на e-mail: dobro@argumenti.ru.

Редакция «АН»

В форме ниже вы можете «Подарить детям книгу».



Нажав на нее, вы сможете перевести любую сумму.