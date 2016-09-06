Три новые книги Джоан Роулинг о школе, где учатся волшебники, появились в Интернете. Ознакомиться с произведениями можно на сайте Pottermore. Выход книг Роулинг приурочила к началу учебного года в Хогвартсе.

Новеллы Роулинг носят названия «Власть, политика и надоедливые полтергейсты», «Героизм, трудности и опасные хобби» и «Хогвартс: неполное и ненадежное руководство».

В первой книге рассказывается о молодых годах злого волшебника Волан-де-Морта и о прошлом некоторых профессоров школы волшебников.

О неизвестных сторонах жизни и характеров Минервы Макгонагалл и Римуса Люпина читатели узнают из произведения «Героизм, трудности и опасные хобби». А третья книга – о закулисье школы Хогвартс.