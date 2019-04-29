В Петербурге две девушки украли из квартиры мужчины старинную икону

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением о похищении из его квартиры старинной иконы XVII века. Стоимость похищенной святыни потерпевший оценил в три миллиона рублей.

По словам 42-летнего заявителя, 27 апреля днем две малознакомые девушки попали в его квартиру на улице Озерковая и украли оттуда старинную икону. Заявление в полицию мужчина принес 28 апреля.

Полиция начала проверку по заявлению жителя Санкт-Петербурга о том, что у него из дома две малознакомые девушки похитили икону. Полиция выясняет обстоятельства хищения иконы.