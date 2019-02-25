СМИ: Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с острым инфарктом

Минувшей ночью в средствах массовой информации появились данные о том, что знаменитая советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина была доставлена в медучреждение с острым инфарктом.

Уточняется, что 80-летняя актриса почувствовала недомогание и боли в груди вечером в воскресенье, 24 февраля. После этого Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована, сообщает сегодня " Пятый канал ". Позже выяснилось, что пожилая женщина находится в реанимации.



К настоящему моменту другой информации о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной в СМИ не поступало.