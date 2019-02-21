Скончалась актриса из сериала «Глухарь»

Российская актриса Дарья Егорычева, известная по сериалам "Глухарь" и "Одна любовь души моей", умерла на 38-м году жизни. Об этом сообщили в четверг, 21 февраля, в окружении актрисы.

Егорычева с 2012 года боролась с тяжелой болезнью: у нее диагностировали онкологическое заболевание легких. За последние годы молодая женщина перенесла несколько курсов химиотерапии и две операции.

"Даши не стало сегодня в 04:15 утра", - написали в сообществе, посвященном сбору средств на ее лечение, созданном в одной из социальных сетей. Поклонники приносят семье девушки соболезнования.









Фото: vk.com