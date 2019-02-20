Названы главные претенденты на роль нового агента 007

В СМИ появилась информация о том, кто может стать новым агентом 007. Согласно последним данным, Дэниэл Крейг, который сыграл Джеймса Бонда в пяти последних фильмах, больше не будет исполнять эту роль.

Известно, что в настоящий момент проходят съемки последней картины о суперагенте с участием Крейга, после чего его заменит другой актер. Как сообщает Газета.Ru, главным претендентом на роль Бонда является Том Хиддлстон, исполнивший роль бога Локи в картине про Тора.

Кроме того, агента 007 могут сыграть Джастин Хартли и Ричард Мэддэн, сообщает издание The Mirror. Пока не уточняется, по каким критериям будут выбирать актера.