Ушел из жизни кутюрье Карл Лагерфельд

Во вторник, 19 февраля, стало известно о кончине легендарного немецкого модельера, стилиста и фотографа Карла Лагерфельда. Дизайнер долгое время создавал коллекции для французского модного дома Chanel.

Согласно последней информации издания Le Figaro, в течение последних нескольких недель Карл Лагерфельд плохо себя чувствовал. Пока данных о причине смерти дизайнера не поступало. Кутюрье было 85 лет.



Отметим, что Карл Лагерфельд создал две собственные линии одежды, часто делал фотографии для модных изданий, являлся основателем художественной галери, а также коллекционировал книги. Кроме того, он известен как создатель духов.