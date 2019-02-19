Знаменитый артист балета и педагог Николай Цискаридзе признался, что откладывает свою крошечную пенсию "на похороны". Танцор заметил, что некоторые его коллеги завидуют даже такой ежемесячной сумме.

Оказалось, что Цискаридзе, проработавший в Большом театре 21 год, получает около 12 тысяч рублей в месяц. В связи с московском пропиской он должен также иметь надбавку в размере 30 тысяч рублей, но данная сумма будет выплачиваться ему лишь с 65 лет. Николай боится, что еще двадцать лет не проживет и не дождется повышения, сообщает Dni.ru.

Артист добавил, что пенсию не снимает, а копит ее. "Как говорила моя няня, это гробовые", – уточнил Цискаридзе. Танцор не стремится к роскоши, без проблем передвигается на общественном транспорте и предпочитает иметь средства на "черный день".

Напомним, в настоящий момент Николай руководит Академией русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге.