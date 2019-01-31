Максим Галкин ответил Лии Ахеджаковой

Пародист, телеведущий, супруг Аллы Пугачёвой Максим Галкин ответил на упреки актрисы театра и кино Лии Ахеджаковой. Знаменитая актриса возмущена некоторыми пародиями Галкина и заявила, что он пародирует ее ради рейтингов. Максим Галкин срочно написал ответ прославленной актрисе в Instagram.

Лия Ахеджакова заявила, что Максим Галкин смеется над ней ради рейтингов

"Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что Вы же сами много лет боретесь", - обратился к актрисе Максим Галкин и объяснил, что целью его пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было.

Пародист отметил, что пародирует он не только артиств, но и политиков и даже Владимира Путна: "Конечно, пародии присущ гротеск и Вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьёзнее, но и Путин в моём изображении гораздо комичнее, чем оригинал". Я могу нравиться или нет, но я делаю то, что по моему усмотрению достойно пародии. И Вы её достойны, как и наш президент, и другие участники политического процесса".

"Пародия и сатира - это часть того свободного общества, за которое Вы выступаете. А сделано это убедительно или нет - решает публика", - отметил артист.

Максим Галкин показал пародию на 80-летнюю Лию Ахеджакову на юбилее художественного руководителя театра "Современник" Галины Борисовны Волчек. В этом театра играет актриса.

Галкин отметил, что зал восторженно воспринял пародию на Лию Ахеджакву. "Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег", - заверил он.