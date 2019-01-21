В сети обсуждают венчание Юлии Высоцкой и Кончаловского

Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский не афишировали свое венчание. Но СМИ узнали о том, что 20 января 45-летняя Высоцкая и 81-летний Кончаловский обвенчали в Пскове после 20 лет совместной жизни.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове

Актриса опубликовала фото с мужем около храма и так прокомментировала венчание: "21. Ночь. Все ещё воскресенье. Анна Андреевна, как жаль, что Он оказался не Тем...но иногда бывает все сходится".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)20 Янв 2019 в 10:09 PST

"Какая же Вы смелая и умная !!!", "Юленька, Вы прекрасны! Мудрая и сильная Женщина!", "Какие замечательные люди!!!", "Поздравляю с венчанием ! Пусть этот великий божественный день принесёт благополучие в вашу семью !" - поздравляют знаменитостей со знаменательным событием. Юлию спросили: "Кто такая Анна Андреевна". Это поэт Анна Ахматова.

Во время венчания Высоцкая была в подвенечном платье и фате. На службе, которую провел митрополит Псковский Тихон Шевкунов, присутствовали только самые близкие.