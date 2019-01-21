Актер и режиссер Родион Нахапетов празднует 75-летие

Известный актер, режиссер и сценарист Родион Нахапетов сегодня празднует юбилей. Народному артисту РСФСР, бывшему мужу покойной актрисы Веры Глаголевой в понедельник, 21 января, исполняется 75 лет.

С юбилеем Нахапетова поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В телеграмме, опубликованной сегодня на официальном сайте кабмина, говорится, что герои актера являются мужественными, волевыми, романтичными и глубокими. Персонажи, которых он сыграл, мечтают, влюбляются и пытаются найти свое место в мире. Чаще всего это люди с непростыми судьбами, вследствие чего они и близки зрителям.

Медведев также обратил внимание на то, что Родион Нахапетов занимается благотворительностью, а такая деятельность заслуживает особого уважения.