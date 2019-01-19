Ушел из жизни сатирик Семен Лившин

В минувший четверг, 17 января, в США скончался известный сатирик, автор шуток первой одесской команды КВН Семен Лившин. Мужчина умер на 80-м году жизни в своем доме в Сан-Диего, штат Калифорния.

Соответствующую информацию предоставил друг Лившина поэт и сатирик Валерий Хаит, который отметил, что артист болел последние несколько лет.

Как уточняет ТАСС, заболевание Семена Лившина развивалось очень быстро, хотя в какие-то моменты ему становилось легче, он вновь постоянно шутил и острил.

Прощание с сатириком и его похороны пройдут в воскресенье, в три часа дня в Сан-Диего.