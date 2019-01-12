Режиссер Кирилл Серебренников получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон" как режиссер фильма "Лето". Этот фильм о лидере группы "Кино" Викторе Цое и других рок-музыкантах также наградили "Белым слоном" за работу художника. Серебренников заявил, что Минкульт забрал себе выделенные деньги для «Платформы»

А Серебренникову вручили еще премию Мирона Черненко с формулировкой "за впечатляющий симбиоз в театре и кино".

В Москве 11 января вручали премии "Белый слон". Лидерами по числу наград стали картины Кирилла Серебренникова и "Война Анны" Алексея Федорченко. Премия "Белый слон" носит статус национальной. Она вручается Гильдией киноведов и кинокритиков. До 1992 года она называлась "Золотой Овен".

Напомним, режиссер Кирилл Серебренников является фигурантом "театрального дела". Серебреников и еще несколько человек обвиняются в хищении бюджетных средств, которые выделялись на реализацию его проекта "Платформа". Серебренников будучи худруком Гоголь-центра был задержан и находится под стражей. Своей вины он не признает.

Подозреваемый в хищении государственных средств режиссер обвинил министра культуры Владимира Мединского в остановке финансирования проекта "Платформа" и присвоении выделенных на него денег себе. В ноябре прошлого года он рассказал в суде, что средства были выделены "Седьмой студии" из бюджета, однако деньги были направлены в другое место министром культуры.