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Названы дата и место прощания с Владимиром Дыховичным
3 января 2019, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]
Церемония прощания с актером Владимиром Дыховичным состоится в субботу, 5 января. Владимир Дыховичный - сын покойного режиссера Ивана Дыховичного и племянник журналиста Алексея Венедиктова - скоропостижно скончался в возрасте 30 лет.
О дате и месте прощания с Владимиром написала в Facebook Ольга Дыховичная - вдова отца Владимира, режиссёра Ивана Дыховичного. По словам женщины, отпевание Владимира состоится в храме Софии в Средних Садовниках в 11:00.
В 14:00 в "Электротеатре Станиславского" (Тверская, 23) пройдет прощание.
Актер Владимир Дыховичный - выпускник ВГИК, его мастером был Сергей Соловьев. Дыховичный-младший успел сняться в сериале "Бессонница" и кинокартинах "Вдвоем на льдине", "Невидимки", "Лето".
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