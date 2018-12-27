В четверг, 27 декабря, стало известно, какой актер считается самым "переоцененным" на планете. Согласно последней информации, речь идет об артистах, которые приносят наименьший доход.

Как сообщается сегодня на официальном сайте издания Forbes, на первой строчке в данном рейтинге находится Мэттью Макконахи. Он считается наименее "эффективным" артистом с точки зрения дохода с каждого доллара из гонораров за картины. Актер принес лишь 1,1 доллара с каждого полученного доллара. На втором месте находится Кристиан Бэйл с показателем 1,5 доллара, а следом за ним идет Мэтт Дэймон (3,7 доллара).

Интересно, что наиболее "экономически выгодными" актерами назвали Джереми Реннера (82,3 доллара), Марк Раффало (80,2 доллара) и Эми Адамс (69,9 доллара).