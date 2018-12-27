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Названо имя самого "переоцененного" актера планеты

27 декабря 2018, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

Названо имя самого "переоцененного" актера планеты
фото: pixabay.com

В четверг, 27 декабря, стало известно, какой актер считается самым "переоцененным" на планете. Согласно последней информации, речь идет об артистах, которые приносят наименьший доход.

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Интересно, что наиболее "экономически выгодными" актерами назвали Джереми Реннера (82,3 доллара), Марк Раффало (80,2 доллара) и Эми Адамс (69,9 доллара).

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