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Гарик Сукачев дал совет гонимым рэперам
28 ноября 2018, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер группы "Бригада - С" Гарик Сукачёв высказался о российских рэперах. Рок-музыканту нравятся рэперы. Сукачёв считает, что рэперы должны работать больше, чтобы их популярность росла.
Скандал с запретом концерта рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) и задержанием его полицией в Краснодаре получил широкий общественный резонанс. По словам Гарика Сукачёва, которому 1 декабря исполнится 59 лет, раньше запрещали концерты рок-музыкантов, а они только становились популярнее. "Нас всех запрещали", - уверяет лидер "Блигады-С".
Рок-музыканту нравятся такие рэперы, как Хаски, Оксимирон (Oxxxymiron, Мирон Федоров), московский рэпер PHARAOH, Иван Алексеев - более известный под псевдонимом Noize MC, группа "25/17".
Гарик Сукачёв вчера был участником программы "Вечерний Ургант" и прокомментировал запреты выступлений рэперов. Музыкант сказал, что ребятам надо продолжать выступать, и это поможет им только набирать популярность.
"Ребята, стремитесь, чтобы вас запретили, тогда у вас будет больше концертов", - поделился опытом Гарик Сукачёв.
В центральном аппарате ФСБ составили "черный список" музыкантов, концерты которых должны быть запрещены в российских регионах, сообщил юрист международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
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