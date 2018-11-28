Гарик Сукачев дал совет гонимым рэперам

Лидер группы "Бригада - С" Гарик Сукачёв высказался о российских рэперах. Рок-музыканту нравятся рэперы. Сукачёв считает, что рэперы должны работать больше, чтобы их популярность росла.

В России снова сажают за стихи?

Скандал с запретом концерта рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) и задержанием его полицией в Краснодаре получил широкий общественный резонанс. По словам Гарика Сукачёва, которому 1 декабря исполнится 59 лет, раньше запрещали концерты рок-музыкантов, а они только становились популярнее. "Нас всех запрещали", - уверяет лидер "Блигады-С".

Рок-музыканту нравятся такие рэперы, как Хаски, Оксимирон (Oxxxymiron, Мирон Федоров), московский рэпер PHARAOH, Иван Алексеев - более известный под псевдонимом Noize MC, группа "25/17".

Гарик Сукачёв вчера был участником программы "Вечерний Ургант" и прокомментировал запреты выступлений рэперов. Музыкант сказал, что ребятам надо продолжать выступать, и это поможет им только набирать популярность.

"Ребята, стремитесь, чтобы вас запретили, тогда у вас будет больше концертов", - поделился опытом Гарик Сукачёв.

В центральном аппарате ФСБ составили "черный список" музыкантов, концерты которых должны быть запрещены в российских регионах, сообщил юрист международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.