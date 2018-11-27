В центральном аппарате ФСБ составили "черный список" музыкантов, концерты которых должны быть запрещены в российских регионах. Юрист международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков написал в своем Telegram-канале: "Власти внезапно занялись молодежной политикой". Юрист Павел Чиков не уточнил источники, откуда получена информация о списке запрещенных музыкантов.

В России снова сажают за стихи?

Адвокат рассказал, что полиция сорвала концерт группы IC3PEAK в клубе "Кама" в Перми. Полицейские потребовали от музыкантов покинуть город, а сотрудники ГИБДД, ФСБ, СКР попросили собственников клуба отказаться от проведения мероприятия. По данным юриста, после инцидента музыкантов отправили в гостиницу в сопровождении сотрудника ФСБ, - пишет Лента.ру.

В Перми группе IC3PEAK пришлось сменить три концертные площадки, но концерт так и не состоялся, - сообщает "Медиазона".

Ранее группу IC3PEAK "гоняли" в Казани и Нижнем Новгороде. Стало известно об отмене концерта Элджея в Якутске.

Напомним, сегодня отпустили из СИЗО рэпера Хаски, задержанного полицией в Краснодаре. Как пишут СМИ, Хаски отпустили после вмешательства представителей администрации президента.