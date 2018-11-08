Ефремов прокомментировал призыв лишить его звания "Заслуженного артиста"
8 ноября 2018, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что в нашей стране надо лишать званий "заслуженный артист РФ" артистов, позволяющих нелицеприятные высказывания в адрес России.
В качестве примера он привёл недавнюю ситуацию с артистом Михаилом Ефремовым.
"Меня это не интересует. По барабану. До свидания", – заявил о возможной потере звания Ефремов, передает Федеральное агентство новостей.
Российский актер Михаил Ефремов дал интервью украинскому радио. Артист рассказал о своем отношении к распаду СССР и заявил, что современная Россия погрузилась в "имперский морок".
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