Ефремов рассказал украинцам об «имперском мороке» России

Российский актер Михаил Ефремов дал интервью украинскому радио. Артист рассказал о своем отношении к распаду СССР и заявил, что современная Россия погрузилась в "имперский морок".

Вспоминая СССР, Ефремов заявил, что коммунистический морок закончился. Ведущий при этом заметил, что вообще-то этот морок продолжается. Актер ему возразил: "Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли".

Ефремов надеется, что в нем как в человеке осталось "мало советского". Ведущий на это спросил, как актер "вытравливал из себя советское". Актер назвал улыбку главной защитной реакцией.

Также Михаил Ефремов считает, что Украина с 2014 года не изменилась, он дал совет победить коррупцию. Хотя отметил при этом, что это невозможно, так как "коррупция - мать родна".