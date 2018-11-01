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Ефремов рассказал украинцам об «имперском мороке» России
1 ноября 2018, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]
Российский актер Михаил Ефремов дал интервью украинскому радио. Артист рассказал о своем отношении к распаду СССР и заявил, что современная Россия погрузилась в "имперский морок".
Вспоминая СССР, Ефремов заявил, что коммунистический морок закончился. Ведущий при этом заметил, что вообще-то этот морок продолжается. Актер ему возразил: "Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли".
Ефремов надеется, что в нем как в человеке осталось "мало советского". Ведущий на это спросил, как актер "вытравливал из себя советское". Актер назвал улыбку главной защитной реакцией.
Также Михаил Ефремов считает, что Украина с 2014 года не изменилась, он дал совет победить коррупцию. Хотя отметил при этом, что это невозможно, так как "коррупция - мать родна".
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