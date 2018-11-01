Майкла Джексона назвали самым богатым умершим артистом

Самой высокооплачиваемой умершей звездой стал Майкл Джексон. Легендарный исполнитель занял первое место в рейтинге журнала Forbes. Подсчитано, что за прошедший год его доходы составили 400 миллионов долларов.

Родственники предыдущего лидера списка Элвиса Пресли за 2017 год заработали в десять раз меньше - всего 40 миллионов долларов.

Основную часть заработков Джексона составляет продажа его доли в одной из крупных звукозаписывающих студий, сообщает teleprogramma.pro.

Ранее стало известно, что единственная дочь легендарного поп-музыканта Майкла Джексона собирается замуж за своего возлюбленного. Избранником 20-летней Пэрис стал музыкант Гэбриэл Гленн.