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Майкла Джексона назвали самым богатым умершим артистом
1 ноября 2018, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]
Самой высокооплачиваемой умершей звездой стал Майкл Джексон. Легендарный исполнитель занял первое место в рейтинге журнала Forbes. Подсчитано, что за прошедший год его доходы составили 400 миллионов долларов.
Родственники предыдущего лидера списка Элвиса Пресли за 2017 год заработали в десять раз меньше - всего 40 миллионов долларов.
Основную часть заработков Джексона составляет продажа его доли в одной из крупных звукозаписывающих студий, сообщает teleprogramma.pro.
Ранее стало известно, что единственная дочь легендарного поп-музыканта Майкла Джексона собирается замуж за своего возлюбленного. Избранником 20-летней Пэрис стал музыкант Гэбриэл Гленн.
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