Стало известно, за кого дочь Майкла Джексона собралась замуж

Единственная дочь легендарного поп-музыканта Майкла Джексона собирается замуж за своего возлюбленного. Избранником 20-летней Пэрис стал музыкант Гэбриэл Гленн. Удивительно, но брачного контракта не будет.

Пока подробности предстоящей церемонии хранятся в секрете. Известно, что Гэбриэл является наследницей состояния в $110 млн.

Известно, что отношения пары завязались в начале года - за это время они успели организовать собственную музыкальную группу под названием Soundflowers.