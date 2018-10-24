Стало известно, за кого дочь Майкла Джексона собралась замуж
24 октября 2018, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]
Единственная дочь легендарного поп-музыканта Майкла Джексона собирается замуж за своего возлюбленного. Избранником 20-летней Пэрис стал музыкант Гэбриэл Гленн. Удивительно, но брачного контракта не будет.
Пока подробности предстоящей церемонии хранятся в секрете. Известно, что Гэбриэл является наследницей состояния в $110 млн.
Известно, что отношения пары завязались в начале года - за это время они успели организовать собственную музыкальную группу под названием Soundflowers.
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