Ушел из жизни знаменитый российский пародист

Утром в среду, 24 октября, стало известно, что из жизни ушел известный российский пародист и звукоимитатор. Печальную новость ранее сегодня сообщил в социальной сети юморист Сергей Дроботенко.

Речь идет о Юрии Григорьеве, который запомнился зрителям своим эстрадным номером "Радиоприемник". Кроме того, с 1996 года он являлся ведущим и режиссером популярной программы "Ах, анекдот, анекдот".

Сергей Дроботенко на своей страничке в социальной сети Facebook заявил, что артисту был 81 год. Юморист поблагодарил своего коллегу за то, что он дарил людям счастье и радость. Кроме того, Дроботенко вспомнил, что именно благодаря Григорьеву он впервые увидел мир – они вместе отправились в путешествие по морю.