Антон Малышев решил покинуть пост главы Фонда кино

Глава Фонда кино Антон Малышев сообщил о решении покинуть свой пост. Он возглавлял структуру с 2013 года. Перед уходом чиновник рассказал о своих достижениях на посту руководителя ФК.

За время его руководства в регионах и отдаленных поселениях страны открылись сотни кинозалов, а доля российского кино в прокате достигла «немыслимых» 30%, сообщил Антон Малышев.

Ранее в прессе сообщалось, что министр культуры РФ Владимир Мединский уже одобрил кандидатуру Ларисы Солоницыной на пост нового руководителя Фонда кино. Известно также, что с недавних пор обязанности контроля за расходованием финансов Фонда взяло на себя Министерство культуры РФ, сообщает «Культуромания».