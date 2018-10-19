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Антон Малышев решил покинуть пост главы Фонда кино

19 октября 2018, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Антон Малышев решил покинуть пост главы Фонда кино
Globallookpress.com

Глава Фонда кино Антон Малышев сообщил о решении покинуть свой пост. Он возглавлял структуру с 2013 года. Перед уходом чиновник рассказал о своих достижениях на посту руководителя ФК.

За время его руководства в регионах и отдаленных поселениях страны открылись сотни кинозалов, а доля российского кино в прокате достигла «немыслимых» 30%, сообщил Антон Малышев.

Ранее в прессе сообщалось, что министр культуры РФ Владимир Мединский уже одобрил кандидатуру Ларисы Солоницыной на пост нового руководителя Фонда кино. Известно также, что с недавних пор обязанности контроля за расходованием финансов Фонда взяло на себя Министерство культуры РФ, сообщает «Культуромания».

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