Антон Малышев решил покинуть пост главы Фонда кино
19 октября 2018, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Фонда кино Антон Малышев сообщил о решении покинуть свой пост. Он возглавлял структуру с 2013 года. Перед уходом чиновник рассказал о своих достижениях на посту руководителя ФК.
За время его руководства в регионах и отдаленных поселениях страны открылись сотни кинозалов, а доля российского кино в прокате достигла «немыслимых» 30%, сообщил Антон Малышев.
Ранее в прессе сообщалось, что министр культуры РФ Владимир Мединский уже одобрил кандидатуру Ларисы Солоницыной на пост нового руководителя Фонда кино. Известно также, что с недавних пор обязанности контроля за расходованием финансов Фонда взяло на себя Министерство культуры РФ, сообщает «Культуромания».
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