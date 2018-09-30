Умер популярный блюзовый исполнитель Отис Раш

Блюзовый певец и гитарист, один из основателей чикагского блюза Отис Раш скончался в субботу в возрасте 84-х лет. Причиной смерти Раша называют осложнения после инсульта, перенесенного им в 2003 году.

Раш - лауреат премии «Грэмми» и член Зала славы блюза. Отис Раш - левша, но играл на обычной гитаре и,как отмечают специалисты, благодаря этому извлекал из нее необычный звук.

Первый сингл I Can't Quit You Baby Отис Раш выпустил в 1956 году.