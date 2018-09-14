"Джамшут" Валерий Магдьяш после ограбления стал бомжом

Российский актер театра и кино Валерий Магдьяш, ставший очень популярным после роли строителя Джамшута, признался в передаче «Прямой эфир» телеканала «Россия 1», что у него нет дома и денег.

В ситкоме «Наша Russia». за один съемочный день актер, по его словам, получал одну тысячу долларов, совсем нелохие деньги. В какой-то момент он решил купить жилье побольше, продал квартиру, собрал все сбережения и отправился в банк. На него напали, избили, отобрали деньги и документы. После больницы Магдьяшу оставалось только бродить по улицам. Магдьяш поехал в Кавминводы, спал на вокзале. Там его и обнаружила одна женщина, которая приютила актера у себя дома в Анапе. В благодарность за приют Магдьяш сделал женщине в квартире ремонт.

Никому из коллег Валерий Магдьяш о сложившейся ситуации не рассказал, посчитав, что это только его проблема.