Сару Джессику Паркер обвиняют в краже ювелирных украшений

Сара Джессика Паркер обвиняется в краже драгоценных изделий известной ювелирной компанией. По заявлениям бренда, актриса не выполнила условия контракта рекламной кампании и оставила драгоценности себе.

Компания утверждает, что актриса позаимствовала серьги стоимостью $ 40 тысяч, кольцо за $ 27 тысяч, еще одно кольцо за $ 16 000, ожерелье стоимостью $ 7 тысяч и другие дорогие украшения общей стоимостью $ 150 000. По словам представителей ювелирного бренда, два года назад актриса взяла украшения для фотосъемки, которые так и не вернула. При этом она долгое время не отвечала на звонки представителей компании. Адвокат актрисы сделал публичное заявление о том, что все обвинения являются «абсолютной ложью». А звезда Голливуда заявила, что ювелирный бренд оставил ее без гонорара и использовал фото без разрешения. При этом надевать драгоценности на все публичные мероприятия ее обязали.